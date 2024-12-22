Магас, 22 декабря, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля и боксёр Александр Емельяненко молниеносно одержал победу над Алексеем Гончаровым на турнире National Fighting League (NFL). Вернувшийся, спустя почти два года на ринг легендарный тяжеловес, нокаутировал начинающего бойца за 36 секунд.

Thaifighter911 Братья Емельяненко (слева направо) Иван, Фёдор, Александр

Турнир NFL 2, в рамках которого состоялось возвращение Емельяненко, проходил 21 декабря в Магасе.

Имя того, с кем Александр Емельяненко должен был выйти на бой, до последнего момента держалось в строгом секрете. Его назвали во время взвешивания. Стендап-комик Алексей Гончаров до этого ещё не бился с такими именитыми спортсменами.

На первых секундах Емельяненко уронил Гончарова и начал забивать его в партере. Гончаров пытался отбиться, но под напором соперника устоять не смог. Когда комик перестал отражать удары, рефери остановил поединок. Емельяненко победил впервые за долгое время и сделал это за 36 секунд.

Как сообщало ИА Регнум, Иван Емельяненко, младший брат Александра, проведёт 18 месяцев в колонии общего режима по решению суда. Его признали 18 декабря виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. В ходе уличной драки 36-летний Иван причинил оппоненту серьёзные травмы.

48-летний Фёдор Емельяненко восстанавливается после перенесённой операции на плече. По словам тренера Александра Мичкова, спортсмен бегает кроссы, набирает форму, но пока не может работать руками.