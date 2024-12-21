Лиссабон, 22 декабря, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Силами противовоздушной обороны (ПВО) Украины нанесён урон зданию португальской дипмиссии в Киеве. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба посольства России в Португалии.

Сергей Корсун ИА REGNUM ЗРК Patriot. ПВО. Обстрел Киева. ВСУ

«Ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинён работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою «эффективность», — уточнили в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве обратили внимание на активно распространяемую в португальских СМИ информацию о повреждении помещений посольства в Киеве в результате удара российских войск по целям в украинской столице 20 декабря. Журналисты нагнетают русофобский фон, искажая реальные факты. В действительности, и это неоднократно подчёркивалось руководством России, ВС РФ бьют исключительно по военным целям и военной промышленной инфраструктуре, подчеркнули дипломаты.

Киевский режим использует в качестве живого щита гражданские застройки, размещая военные объекты, центры принятий решений и средства ПВО в городской черте. Всё это приводит к трагическим последствиям, заключили в дипмиссии.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 декабря серия мощных взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. Очевидцы рассказали о работе ПВО и ярком зареве над городом. Мэр Виталий Кличко уточнил, что в городе повреждена тепломагистраль, а в Голосеевском и Соломенском районах вспыхнули пожары.

В Минобороны 20 декабря заявили, что целями группового удара ВС РФ стали пункт управления Службы безопасности Украины и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Также были поражены позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. Удары наносились в ответ на ракетную атаку по территории Ростовской области 18 декабря. Тогда с украинской территории по предприятию «Комбинат Каменский» были выпущены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow, пояснили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.