Вашингтон, 22 декабря, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Минобороны США подтвердило успешные испытания двух новых дальнобойных ракет. Они предназначены для противостояния России в Европе и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

Речь идёт о системе LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon — гиперзвуковое оружие большой дальности) и PrSM (Precision Strike Missile —высокоточная ракета).

По данным агентства, в декабре комплекс LRHW с гиперзвуковым боевым блоком протестировали на мысе Канаверал во Флориде. Ракета впервые поразила учебную цель, ранее попытки были провальными. После испытаний ракетный комплекс, скорее всего, поступит на вооружение частей.

Ракетный комплекс состоит из подвижного командного пункта, мобильной пусковой установки и машин обеспечения. Ракета AUR в транспортно-пусковом контейнере снабжена боевым блоком C-HGB. Ракета-носитель разгоняет его до необходимой скорости, затем начинается самостоятельный планирующий полёт. В Пентагоне заявили, что C-GHB способен развить скорость минимум в 5 Махов. Ориентировочная дальность полёта составит более 2775 километров.

Вторая испытанная в декабре ракета — PrSM. Предположительно, она заменит в войсках ATACMS. Данный проект запустили ещё в 2016 году. Пусковые установки аналогичны ATACMS и M-270 MLRS. Наведение ракеты — инерциальное и спутниковое, боевая часть — фугасная или кассетная. По разным оценкам масса ракеты составляет от 100 до 230 килограммов. Это первоначальный вариант, комплекс уже поставлен в ряд частей.

Затем США приступили к разработке второй модификации — Land Based Anti-ShipMissile (LBASM, противокорабельная ракета наземного базирования) дальностью полёта до 1000 километров. Боеголовка самонаведения работает в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Ракета на финальном участке траектории способна захватывать цель и поражать её в движении. Прототип испытали летом в Тихом океане. Планируется, что комплекс поступит на вооружение к 2028 году.

Разрабатываются ещё две модификации ракет. Одна из них предназначена для уничтожения укреплённых фортификаций, вторая будет снабжена воздушно-реактивным двигателем, увеличивающим дальность полёта до 1500 километров.

Как сообщало ИА Регнум, российская разработка — зенитная ракетная система С-500 «Прометей» способна уничтожать широкую номенклатуру целей в ближнем космосе. Это её основная отличительная особенность, заявил 19 декабря главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В настоящее время С-500 по совокупности тактико-технических характеристик обеспечивает приоритет России в данном сегменте вооружений, подчеркнул эксперт.

В феврале Вооружённые силы России провели успешные испытания ЗРС С-500 «Прометей» на способность сбивать гиперзвуковые цели. В Минобороны заявили, что комплекс доказал способность отслеживать и уничтожать такие объекты. Причём речь идёт не только об обычных гиперзвуковых ракетах, но и о перспективных разработках.