Киев, 22 декабря, 2024, 01:30 — ИА Регнум. На Украине ночью 22 декабря воздушную тревогу объявили в Киеве и десяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в Киеве в 01:14 мск.

Также об опасности с воздуха предупредили население Житомирской, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская областей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 декабря на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Николаеве.

После взрывов в Киеве вспыхнул пожар и получила повреждения тепломагистраль, сообщил 20 декабря мэр украинской столицы Виталий Кличко.