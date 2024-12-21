Воздушную тревогу объявили в Киеве
На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве и десяти областях
Киев, 22 декабря, 2024, 01:30 — ИА Регнум. На Украине ночью 22 декабря воздушную тревогу объявили в Киеве и десяти областях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в Киеве в 01:14 мск.
Также об опасности с воздуха предупредили население Житомирской, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская областей.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 декабря на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Николаеве.
После взрывов в Киеве вспыхнул пожар и получила повреждения тепломагистраль, сообщил 20 декабря мэр украинской столицы Виталий Кличко.