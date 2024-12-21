Москва, 22 декабря, 2024, 00:07 — ИА Регнум. В России появится новый род войск — войска беспилотных систем. Об этом сообщил 21 декабря министр обороны Андрей Белоусов на заседании техсовета Минобороны.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Роль беспилотников настолько высока, что принято решение о формировании отдельного рода войск — войск беспилотных систем», — заявил глава Минобороны.

Отмечается, что с апреля по настоящее время в войска поставлено более 65-ти видов изделий — 31 вид БпЛА, включая три разведывательных, восемь наземных робототехнических комплексов, два вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ и четыре вида безэкипажных катеров.

По словам Белоусова, в 2024 году поставки беспилотников в войска выросли в 23 раза.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе СВО беспилотники применяются для решения разведывательных, ударных и транспортных задач, используются как средства борьбы и информационного обмена, заявил 21 декабря Белоусов.

Также глава Минобороны отметил, что многие гражданские производители в РФ кратно увеличили объёмы производства дронов, систем радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и другой техники.

Генштабу ВС РФ Минобороны поручили представить предложения по созданию штатных подразделений беспилотных летательных аппаратов.