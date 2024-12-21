Москва, 21 декабря, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Посвященная религиозному многоженству фетва (богословское заключение) не нарушает светское законодательство, она должна защитить вдов и сирот погибших в ходе спецоперации мусульман. Об этом 21 декабря заявил глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

government.ru Равиль Гайнутдин

По его словам, фетва разрабатывалось длительное время на основе изучения всех социальных реалий и богословских подходов к проблеме. Основной целью данного постановления является защита прав женщин и детей.

«Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идёт не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии. Мы настаиваем, чтобы отцы рождённых в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться к государству за пособиями», — пояснил муфтий.

Гайнутдин извинился за несвоевременное объяснение принятого решения.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Совет улемов — учёных-богословов — ДУМ РФ разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии, что муж будет одинаково и справедливо относиться ко всем жёнам. Зампредседателя совета и ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов уточнил, что повторный никах допускается по ряду причин. В частности, если существующая жена не хочет рожать детей, не может родить по состоянию здоровья или по возрасту, а также если супруги сексуально несовместимы. Требуемое справедливое и равноправное отношение ко всем жёнам, добавил муфтий, проявляется в том, что мужчина равноценно обеспечивает всех жён, обеспечивает каждую отдельным жильём и проводит с ней равное время. Об очерёдности совместного времени муж договаривается с супругами. При несоблюдении условий вступать в полигамный брак мужчине запрещается. Кроме того, мужчине следует сообщить жене о намерении заключить никах. Скрывать от невесты наличие жены недопустимо — в противном случае вторая жена вправе потребовать расторжения никаха.

Ранее Аляутдинов отмечал, что закон, легализующий многожёнство в России, позволил бы решить целый ряд семейных и социальных проблем. По его мнению, такая норма положительно повлияла бы на семейно-социальную сферу и ситуацию с демографией, связанную с превышением численности женщин над количеством мужчин.