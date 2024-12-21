Киев, 21 декабря, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул Украине три новых требования для продолжения финансирования. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

Нардеп пояснил, что в рамках шестого пересмотра программы EFF (Extended Fund Facility) Украина обновила меморандум об экономической и финансовой политике. В нём появились три новых структурных ориентира, которые Украина должна выполнить для продолжения сотрудничества с МВФ.

Структурные маяки — это жёсткие обязательства по проведению реформ с установленными сроками, которые заёмщик принимает на себя в ходе реализации программы МВФ.

«Среди новых требований — подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в Верховную раду законопроекта о критических рисках третьих сторон, а также проведение и публикация результатов внешнего аудита работы украинского регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)», — отметил Гетманцев.

Он добавил, что с новыми условиями количество структурных маяков для Украины увеличилось до 51.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт на Украине должен прекратиться в последнем квартале 2025 года, говорится в обновлённом прогнозе МВФ. В прогнозе прошлого года продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии. В обновлённой версии, опубликованной 18 октября, подобный вариант переведён в разряд базового сценария.

Негативный сценарий теперь предполагает завершение военных действий в середине 2026 года. Отдельно указано, что из-за непрекращающегося конфликта в бюджете страны на 2025 год на оборону заложено больше средств, чем планировалось. МВФ призвал Киев поддержать предлагаемый фондом пакет налоговых мер, а страны G7 — предоставить украинским властям стабильное длительное финансирование в размере 50 млрд долларов за счёт «экстраординарных займов».