Рыльск, Курская область, 21 декабря, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Пиротехники МЧС России обнаружили в Рыльске (Курская область) боевую часть ракеты HIMARS, сообщила 21 декабря пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Кадр из видео

«В Рыльске сводный пиротехнический отряд МЧС России обследовал три объекта и территорию вокруг них на 600 квадратных метрах. Осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS вывезена на полигон», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами Рыльск. Было зафиксировано около 15 прилётов. Во время атаки противника российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

В тот же день врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провёл заседание оперативного штаба. Он сообщил, что всего травмы получили 12 человек, девять находятся в областной больнице, у восьми из них лёгкие травмы, у одного — средней тяжести. Пять человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).

Все семьи погибших получат выплату в размере 1,5 млн рублей. Также будут выплачены и компенсации раненым и пострадавшим: от 300 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм, проинформировал врио губернатора.

После удара украинских военных по городу Рыльск в Организации Объединённых Наций призвали к предотвращению жертв среди мирного населения, заявил 21 декабря заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак.