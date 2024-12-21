Москва, 21 декабря, 2024, 21:01 — ИА Регнум. В ходе СВО беспилотники применяются для решения разведывательных, ударных и транспортных задач, используются как средства борьбы и информационного обмена, заявил в субботу, 21 декабря, министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Глава военного ведомства провёл итоговое заседание техсовета министерства и Народного фронта, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ходе специальной военной операции широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», — сказал министр.

Как передавало ИА Регнум, в ходе того же заседания Белоусов сообщил, что многие гражданские производители в РФ кратно увеличили объёмы производства дронов, систем радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и другой техники.

Белоусов дал высокую оценку новым механизмам ускоренного внедрения перспективных образцов вооружения и техники, разработанных народным ОПК в интересах ВС РФ, отметила пресс-служба Минобороны.

16 декабря на коллегии Минобороны Белоусов сообщил, что ВС РФ ежедневно применяют в зоне проведения специальной военной операции более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растёт. В 2024 году в сравнении с 2022-м поступление танков в войска выросло в семь раз, боеприпасов — в 22 раза, беспилотников — в 23 раза, заявил министр.

В Вооружённых силах России сформируют новый род войск ― Войска беспилотных систем, рассказал также Белоусов на расширенном заседании коллегии. Создание этих войск завершат в третьем квартале 2025 года.