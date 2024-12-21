Москва, 21 декабря, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы в субботу, 21 декабря, отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения Дениса Грибова.

Станислав Красильников/ТАСС Денис Грибов

Ранее бывший заместитель министра был задержан по делу о хищении бюджетных средств и мошенничестве.

«Суд 21 декабря удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба МВД проинформировала, что экс-министр просвещения, объявленный в розыск и скрывавшийся за границей, был задержан в московском аэропорту по возвращении в Россию.

По версии следствия, участники преступной группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, предусмотренных в рамках одного из федеральных проектов. В действительности мероприятия не проводились, а для подтверждения их «проведения» сообщники готовили фиктивную документацию.

Общий объём похищенных бюджетных средств оценивается в 54 млн рублей. Ранее были задержаны ещё трое участников группы. Их также заключили под стражу.