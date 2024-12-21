Москва, 21 декабря, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Казань поговорил по телефону с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии Министерства обороны. 21 декабря столица Татарстана подверглась атаке восьми беспилотных летательных аппаратов ВСУ», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили об атаке беспилотников ВСУ на Казань. Российский лидер регулярно поддерживает связь с военными, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов атаковали жилой массив, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.

Для атаки на гражданские объекты в Казани киевский режим применил беспилотники, которые запустил в три волны с разных направлений, проинформировало Министерство обороны РФ. Прилёты фиксировались в период с 07:40 до 09:20 мск.

В целях безопасности в Казани провели выборочную эвакуацию школ. Власти также отменили массовые мероприятия в республике 21 и 22 декабря. В Казани развёрнут оперативный штаб, организованы места временного размещения и горячего питания. Вводились ограничения на полёты в аэропортах Казани, Ижевска и Саратова.