Москва, 21 декабря, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра просвещения РФ задержали в московском аэропорту в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщила в субботу, 21 декабря, пресс-служба МВД.

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Чиновника подозревают в многомиллионном хищении средств. Он находится в розыске. Подозреваемый скрывался за границей, а по возвращении в Россию был задержан сотрудниками полиции и ФСБ.

По данным Telegram-канала «112», задержанный — экс-замминистра просвещения Денис Грибов.

«По данным следствия, злоумышленник совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета Российской Федерации на развитие профессионального образования», — сказано в сообщении МВД.

Участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, предусмотренных в рамках одного из федеральных проектов. В действительности мероприятия не проводились, а для подтверждения их «проведения» сообщники готовили фиктивную документацию, отметила пресс-служба.

Общий объём похищенных бюджетных средств оценивается в 54 млн рублей. Ранее были задержаны ещё трое участников группы. Их заключили под стражу.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре начальник отдела управления министерства земельных и имущественных отношений Татарстана Ильшат Аминов был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Аминов, используя свои служебные полномочия, из корыстных побуждений оказывал содействие и покровительство коммерческим структурам, чем причинил государству ущерб в особо крупном размере, отмечалось в сообщении.

В октябре силовики задержали бывшего министра строительного комплекса Рязанской области Дмитрия Василевского по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствием было установлено, что с 2023 по 2024 год Василевский, сговорившись с сообщником, помогал подрядчикам за вознаграждение заключать контракты на выполнение работ по госпрограммам и облегчал процесс приёмки данных работ.