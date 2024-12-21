Анкара, 21 декабря, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Судьбу баз ВС России в Сирии должен решать народ республики. Приводит заявление главы МИД Турции Хакана Фидана турецкая газета Star.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Это вопрос сирийского народа, ему и принимать решение», — отметил дипломат.

Также ему задали вопрос касательно возможной договорённости между Россией и Ираном «уйти из Сирии». В ответ на это Фидан не стал называть это договорённостью и предположил, что Тегеран отказался от поддержки бывшего президента Сирии Башара Асада, потому что пересмотрел свои возможности и продемонстрировал очень реалистичный подход.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России информировал, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

12 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов отметил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы на сирийской территории, поскольку они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом. Он уточнил, что Москва установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

14 декабря лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти страны «дают России возможность» пересмотреть отношения с сирийским народом.