Москва, 21 декабря, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу, 21 декабря, прокомментировал сообщения о возможном визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для переговоров о поставках газа.

Михаил Метцель/ТАСС

Кремль даст всю нужную информацию своевременно, заявил Песков.

«Мы своевременно всё сообщим, не будем забегать вперёд. Надо чуть-чуть набраться терпения», — сказал пресс-секретарь президента ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Фицо собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить варианты действий после отказа Киева от транзита российского газа. По украинскому маршруту газ получает в том числе Словакия.

Вучич напомнил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее подписал документ, согласно которому с 1 января 2025 года газ из РФ не будет поставляться в Европу через украинскую территорию.

20 декабря Фицо предупредил, что если Украина не разрешит транзит российского газа через свою территорию в Европу, то это может привести к серьёзному конфликту. Он добавил, что Братислава оказывает Киеву помощь и рассчитывает на аналогичное отношение, поскольку поддержка должна быть взаимной, а не односторонней.

Фицо отмечал, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа. Он напоминал, что прекращение транзита российского газа через Украину неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с ИА Регнум ранее предположил, что решение киевского режима об отказе от транзита российского газа является попыткой шантажировать европейские страны с целью получить больше финансирования и военной помощи.