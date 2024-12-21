Бразилиа, 21 декабря, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Власти Бразилии опубликовали логотип, под которым пройдёт председательство страны в объединении БРИКС в 2025 году. На этом логотипе изображено хлопковое дерево сумаума, растущее в Амазонии.

Правительство Бразилии

«С цветами на основе цветовой гаммы флагов стран БРИКС и палитры гигантских тропических лесов Амазонии в качестве объектов вдохновения президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва представляет логотип БРИКС в 2025 году. Логотип демонстрирует дипломатическое, социально-экономическое и политическое величие БРИКС», — сообщается в пресс-службе главы государства.

На этом логотипе изображено дерево с мощной корневой системой и раскидистой кроной, что символизирует крепость союза между членами объединения. Крона выполнена в виде десяти разноцветных треугольников, окрашенных в цвета флагов государств-участников.

С 1 января 2025 года председательство в БРИКС перейдёт от России к Бразилии.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября в Москве на Деловом форуме БРИКС были показаны демонстрационные карты платёжной системы BRICS Pay. Розничный платёжный сервис BRICS Pay позволит расплачиваться картами Visa и Mastercard в России, а в перспективе — картой «Мир» за рубежом. Приложение BRICS Pay скоро должно стать доступно для скачивания в App Store и Google Play.

26 октября макет символической «купюры БРИКС» для предстоящего саммита в Бразилии в 2025 году был представлен Евгением Фёдоровым, генеральным директором компании, разработавшей аналогичную банкноту для завершившегося в Казани саммита. На новой купюре будут изображены животные — символы лидеров объединения. Он также уточнил, что сейчас на лицевой части купюры изображены символы государств: Кремль, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Тадж-Махал и т.д.