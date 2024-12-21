Москва, 21 декабря, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Национальные спортивные федерации должны продолжать работу по возвращению российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил журналистам 21 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что Международный союз конькобежцев допустил атлетов из России до участия в квалификации на Зимнюю Олимпиаду 2026 года. Кроме того, ранее Международная федерация плавания допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«"Не все так гладко. Надо дальше работать, и большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций — продолжать дальше работать», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что в РФ гордятся победами спортсменов, даже случае их участия на турнирах в нейтральном статусе.

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