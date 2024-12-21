Москва, 21 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Президенту Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников ВСУ на Казань, сообщил в субботу, 21 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Максим Платонов/РИА Новости

Президент регулярно на связи с военными, сказал Песков. Также Владимир Путин после атаки дронов ВСУ на Казань поговорил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь главы государства.

«Путин регулярно получает все сообщения по линии военного ведомства. Дважды в сутки он получает доклады от всех военачальников», — заявил Песков ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов атаковали жилой массив, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.

Министерство обороны проинформировало, что для атаки на гражданские объекты в Казани киевский режим применил беспилотники, которые запустил в три волны с разных направлений. Прилёты фиксировались в период с 07:40 до 09:20 мск.

В целях безопасности в Казани провели выборочную эвакуацию школ. Власти также отменили массовые мероприятия в республике 21 и 22 декабря. В Казани развёрнут оперативный штаб, организованы места временного размещения и горячего питания. Вводились ограничения на полёты в аэропортах Казани, Ижевска и Саратова.

Минниханов подчеркнул, что ВСУ целенаправленно наносили удары по жилым домам. Киев вымещает злобу на мирном населении России из-за провалов ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Главу киевского режима Владимира Зеленского она сравнила с Усамой Бен Ладеном.