Москва, 21 декабря, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Многие гражданские производители в РФ кратно увеличили объемы производства дронов, систем РЭБ и другой техники, сообщил в субботу, 21 декабря, министр обороны России Андрей Белоусов.

Объемы производства БпЛА и FPV-дронов выросли до 40 тыс. изделий в месяц, систем РЭБ и РЭР — до 5 тыс. изделий в месяц. Было закуплено более 100 тыс. изделий малых конструкторских бюро и гражданских производителей, отметил Белоусов на итоговом заседание Техсовета Минобороны и «Народного фронта».

«В рамках традиционной схемы, которая предусматривает длительный, строго регламентированный процесс разработки, испытаний и постановки на производство, обеспечить войска этими средствами крайне затруднительно. Поэтому их развитие — в первую очередь FPV-дронов — осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов, «Народного ОПК» и Министерства обороны», — сказал министр.

Белоусов дал высокую оценку новым механизмам ускоренного внедрения перспективных образцов вооружения и техники, разработанных народным ОПК в интересах ВС РФ, отметила пресс-служба Минобороны.

С апреля в войска было поставлено более 65 видов изделий — 31 вид дронов, включая три разведывательных, восемь наземных робототехнических комплексов, два вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ и четыре вида безэкипажных катеров, добавил министр.

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