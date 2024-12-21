Омск, 21 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем на чемпионате России в мужском одиночном катании. Соревнования проходили в Омске.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Фигурист Владислав Дикиджи

Суммарно за короткую и произвольную программы он получил 297,10 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин, получив 283,02 балла, третье — чемпион 2023 года Евгений Семененко (281,65).

20-летний Дикиджи впервые стал победителем чемпионата России. Ранее он был серебряным и бронзовым призёром Кубка России. Кроме того, в прошлом сезоне фигурист выиграл два этапа Гран-при, в финале он занял третье место. В текущем сезоне он стал победителем на втором этапе Гран-при России в Казани.

Ранее российский гимнаст Даниел Маринов одержал победу в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани. По итогам пяти упражнений спортсмен заработал 84,700 балла. Второе место занял ещё один представитель России, олимпийский чемпион Артур Далалоян (79,950), бронзу завоевал спортсмен из Белоруссии Егор Шарамков (77,950).

Как передавало ИА Регнум, Международный союз конькобежцев (ISU) в сентябре принял решение допустить фигуристов-юниоров из России на международные соревнования.