Москва, 21 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Россия возмущена лицемерным молчанием коллективного Запада по поводу акта терроризма, совершённого киевским режимом против мирных жителей Казани. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Максим Платонов/РИА Новости

«Возмущены демонстративным лицемерным молчанием коллективного Запада и его массмедиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов и тем более на теракты в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит», — отметила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, утром 21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников. В городе зафиксировали восемь прилётов, в том числе шесть — по жилым домам. В Советском, Кировском и Приволжском районах вспыхнули пожары. В связи с атакой развёрнут оперативный штаб, подготовлены места для временного проживания людей. Школы выборочно эвакуированы, меры безопасности приняты на предприятиях.

При налёте БПЛА, сообщили власти, пострадавших нет. Один из беспилотников, направленных на Татарстан, пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели.

В Telegram-канале Baza сообщили, что семья, в чью квартиру в казанском ЖК «Лазурные небеса» влетел беспилотник, успела покинуть её сразу после первого взрыва. По информации канала, в квартире живёт семья с двумя детьми 6 и 14 лет, которые в этот день были у бабушки. В квартире находились мужчина, 40-летняя женщина и кот. Вскоре сотрудник МЧС на месте происшествия сообщил, что удалось ликвидировать открытое горение в жилом комплексе «Лазурные небеса».

В целях безопасности власти республики отменили все массовые мероприятия в выходные дни 21 и 22 декабря. Жителей Казани попросили в случае действия сигнала тревоги спуститься на первые этажи или в подвалы зданий.