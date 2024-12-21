Тегеран, 21 декабря, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Власти Ирана намерены провести деноминацию валюты, убрав четыре нуля с купюр, и переименовать «иранский риал» в «иранский туман». Соответствующий законопроект внёс в парламент страны президент Масуд Пезешкиан, сообщило в субботу, 21 декабря, иранское государственное информагентство Mehr.

ABEDIN TAHERKENAREH/ЕРА/ТАСС

Законопроект был одобрен правительством ещё в 2019 году, но внесён в парламент только сейчас, сказано в сообщении.

«В парламент был внесён законопроект о реформе финансово-банковского законодательства страны, суть которого заключается в том, чтобы стереть четыре нуля с купюр национальной валюты и изменить финансовую систему», — отметили авторы.

Национальной валютой Ирана станет «туман», который будет эквивалентен 10 тыс. действующих сейчас риалов. Предусмотрен двухлетний переходный период, в течение которого иметь хождение будут обе валюты.

Курс рубля в настоящее время достигает 4885 риалов. «Туманами» называлась валюта, имевшая хождение в Иране до революции 1979 года. Объявленная цель деноминации — облегчение расчётов.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре глава Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что Москва и Тегеран окончательно ушли от использования доллара при осуществлении взаиморасчётов и заместили его национальными валютами — рублём и риалом.

В июне глава ЦБ Ирана проинформировал, что Тегеран вскоре начнёт использовать офшорный риал в торговых операциях с Россией. Речь идёт о валюте, предназначенной для торговых операций с другими странами с целью сокращения уровня использования евро и доллара во взаиморасчётах и укрепления национальной валюты.