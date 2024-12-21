Химки, Московская область, 21 декабря, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Неизвестный запустил фейерверки в отделении «Почты России» в Химках. Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал Shot.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«Только что неизвестный запустил салют в помещении «Почты России» в Химках. Посетители в ужасе выбегали на улицу, сообщают очевидцы», — сказано в публикации.

По данным канала, инцидент произошёл в почтовом отделении на Московской улице. После начала взрывов десять посетителей смогли самостоятельно эвакуироваться из помещения. Работники почты вызвали экстренные службы. По предварительным данным, поджигатель коробки с фейерверками скрылся с места происшествия.

В этот же день мужчина устроил поджог, запустив фейерверк в МФЦ в подмосковном Королёве, расположенном на четвёртом этаже здания ТЦ «Гелиос». В результате в помещении оказались разбиты стёкла и загорелся потолок. Посетители выбежали из здания, злоумышленнику удалось скрыться.

Взрывы 21 декабря прогремели и в одном из отделений банка в Санкт-Петербурге. Уточняется, что инцидент произошёл на Среднеохтинском проспекте. По словам очевидцев, в здании выбило дверь, разбиты окна.

Ранее в Королёве мужчина взорвал петарду в торговом центре на проспекте Космонавтов, после чего скрылся и пришёл в отделении полиции, где также пытался поджечь петарду, но был задержан.

Депутат Государственной думы РФ Артём Кирьянов предложил ужесточить регулирование продаж пиротехнических изделий в связи с растущим количеством инцидентов с ними. По его словам, на сегодняшний день любой человек, имея всего тысячу рублей в кармане, может купить некачественную китайскую пиротехнику в торговом центре.