Киев, 21 декабря, 2024, 18:20 — ИА Регнум. В украинском сегменте социальной сети TikTok набрал популярность фейк о том, что Верховная рада якобы приняла закон, обязывающий гражданок Украины менять имя Татьяна на Горпина с 2025 года. Об этом написало 21 декабря украинское интернет-издание «Страна. ua».

Mykola Tys/Global Look Press

Автор фейка утверждает, что нарушительницам, отказавшимся от смены имени, будут грозить штрафы и даже тюремное заключение. При этом в реальности подобных законов парламент Украины или другие органы власти пока не принимали.

Несмотря на недостоверность информации, в социальных сетях появилось множество возмущённых роликов от жительниц Украины, которых взволновало это сообщение. Женщины активно выражают своё возмущение.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2020 года на сайте главы киевского режима была зарегистрирована петиция, авторы которой просили украинские власти отменить отчество либо сделать его необязательным. Инициаторы идеи утверждали, что использование этой части имени является устаревшей традицией и якобы нарушает «права человека». Они также указали на опыт зарубежных стран, в которых рожденному гражданину дают имя без привязки к одному из родителей.

В апреле 2016 года на Украине опубликовали петицию, в которой предлагалось заменить русские имена и фамилии граждан на украинские. Её авторы выражали уверенность в том, что указанная мера будет содействовать «дальнейшей декоммунизации» страны. Текст самой петиции был составлен частично на русском, частично на украинском языке.

В 2015 году на Украине приняли закон о так называемой декоммунизации, фактически дерусификации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.