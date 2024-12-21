Москва, 21 декабря, 2024, 17:41 — ИА Регнум. В одном из отделений банка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Об этом 21 декабря со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Baza.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Уточняется, что инцидент произошёл на Среднеохтинском проспекте. По словам очевидцев, в здании выбило дверь, разбиты окна.

«Сейчас на место выехали все оперативные службы», ― говорится в сообщении канала.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря мужчина устроил поджог, запустив фейерверк в МФЦ в подмосковном Королёве, расположенном на четвёртом этаже здания ТЦ «Гелиос». В результате в помещении оказались разбиты стёкла и загорелся потолок. Посетители выбежали из здания, злоумышленнику удалось скрыться.

Ранее в Королёве мужчина взорвал петарду в торговом центре на проспекте Космонавтов, после чего скрылся и пришёл в отделение полиции, где также пытался поджечь петарду, но был задержан.

Вечером 20 декабря взрыв прогремел в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве. В здании мужчина взорвал неизвестный предмет. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, мотивы его поступка устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента нет.

RT со ссылкой на местные паблики сообщило, что в здании отделения посетителей к моменту взрыва не было, а сотрудники эвакуировались самостоятельно. Судя по кадрам с места происшествия, в отделении банка запустили фейерверк.