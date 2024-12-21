Вологда, 21 декабря, 2024, 17:11 — ИА Регнум. В Вологде открыли памятник Иосифу Сталину. Монумент появился на территории дома-музея, в котором Сталин в 1911–1912 годах отбывал ссылку, сообщил в субботу, 21 декабря, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

История России — единая и неделимая цепь событий, и важно изжить навязанный стране извне комплекс неполноценности по поводу истории, отметил губернатор в своём Telegram-канале.

«Мы обязаны ценить прошлое во всём многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Неслучайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политическим репрессиям», — написал Филимонов.

С предложением об открытии памятника выступила КПРФ, отметил губернатор. Установка монумента — шаг к трезвому и взвешенному отношению к прошлому страны, подчеркнул он. Память о Сталине нужно беречь, чтить и передавать потомкам, добавил Филимонов.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября памятник Сталину открыли в Находке. Бюст разместили у здания городского отделения КПРФ.

В августе памятник Сталину высотой 3,5 м открыли в деревне Курейка Туруханского района Красноярского края. В этих местах Сталин отбывал ссылку и провёл три года накануне 1917-го. Позже там построили пантеон-музей и установили памятник, который был снесён в 1961 году. Новый монумент — копия прежнего.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин ответил на вопрос о вероятности выноса тела Владимир Ленина из мавзолея. В определённый момент общество подойдёт к теме захоронения тела Ленина, но сейчас нельзя делать по этому вопросу ничего, что раскалывало бы социум, отметил глава государства.