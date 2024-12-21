Курск, 21 декабря, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли поражение сразу 14 подразделениям ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило 21 декабря Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны ВСУ», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Удары по противнику наносили подразделения группировки войск «Север» ВС РФ. Бои проходили в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька.

Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп украинских сил.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря появилась информация, что российские военные освободили населённый пункт Новоивановка в приграничных районах Курской области. Также стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удары по позициям ряда бригад украинской армии возле Викторовки, Гуево, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского и Свердликово.

18 декабря Минобороны РФ проинформировало, что в районе Новоивановки в Курской области расчёт беспилотников крымских десантников подбил американский танк Abrams. Российские бойцы уничтожили технику ВСУ с помощью двух FPV-дронов, управляемым через оптоволоконные провода, на которые не воздействует система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).