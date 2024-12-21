Москва, 21 декабря, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Дополнительные выходные дни нужно предоставлять семейным работникам с детьми. Об этом заявил президент Владимир Путин 20 декабря в ходе заседания Госсовета, посвящённого вопросам поддержки семей.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он призвал работодателей активнее включиться в решение демографической проблемы и отметил, что ответственный бизнес уже проводит такую работу. Например, членов семей учитывают при предоставлении соцпакета, а сотрудникам, у которых родился ребёнок, выплачивают корпоративный семейный капитал.

«Безусловно, наряду с выплатами нужно использовать и другие меры поддержки. Это и дополнительные выходные дни, путёвки, различные меры поощрения семей с детьми», — сказал глава государства.

По словам Путина, в некоторых регионах бизнес практикует такие подходы, их нужно активно масштабировать.

Он также предложил сформировать рейтинг крупнейших отечественных компаний, учитывающий количество детей сотрудников в возрасте младше 6 лет. Это будет ключевой показатель их участия в решении демографических проблем, пояснил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин призвал всех руководителей регионов начинать и заканчивать рабочий день вопросами, связанными с демографией. Он подчеркнул, что вызов недонаселения стоит перед Россией и многими другими странами мира.

Президент отметил, что в России немало делается для увеличения рождаемости, но этого недостаточно. Только о двух регионах, Чечне и Тыве, можно сказать, что там с демографией всё в порядке. Для регионов, где коэффициент рождаемости не достигает 1,41, нужна отдельная программа. Таких регионов примерно 35. В ближайшие годы на отдельную программу поддержки демографии будет выделено 75 млрд рублей, пообещал Путин.