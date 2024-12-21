Курск, 21 декабря, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 21 декабря заявил, что собирается проверить «Корпорацию развития» региона, которая стала подрядчиком при воздействии фортификаций и глава которой арестован.

Корпорация Развития Курской области Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин

«Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки Корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничье был задержан генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин.

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