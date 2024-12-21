Вашингтон, 21 декабря, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился планами на новогоднюю ночь.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В беседе с «Матч ТВ» Овечкин рассказал, что 31 декабря клуб на домашней арене примет «Бостон». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

«Потом еду сразу домой. Будем смотреть русские фильмы. Обязательно включим речь президента. Послушаем, что скажет Владимир Владимирович [Путин]», — поделился форвард.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин традиционно обращается к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля. В 2023 году глава государства назвал самым большим залогом будущего России то, что россияне вместе. Он отметил, что в любые времена Новый год — это светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Путин напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

Александр Овечкин, восстанавливающийся после перелома ноги, впервые после травмы провёл тренировку вместе с командой 14 декабря.

Команда «Вашингтон Кэпиталз» на выезде 17 декабря проиграла хозяевам площадки «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эксперты одной из причин поражения назвали отсутствие на льду капитана Овечкина. 21 декабря «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин, продолжая восстанавливаться после перелома, снова пропустил игру.

В настоящее время до повторения рекорда результативности канадца Уэйна Гретцки в 894 забитые шайбы российскому форварду осталось забросить 26 шайб.