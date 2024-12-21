Анапа, Краснодарский край, 21 декабря, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Более 350 птиц, которые попали в мазут после разлива нефтепродуктов в Чёрном море, удалось спасти волонтёрам на пляжах Краснодарского края. Об этом сообщили 21 декабря в региональном оперативном штабе.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Такую информацию представили вице-губернатору Кубани Роману Лузинову в волонтёрском центре села Витязево, входящего в муниципальный округ Анапа.

«Спасены более 350 птиц. 346 пернатых направлены в центр реабилитации в Ставропольский край. Принять птиц из Анапы и Темрюкского района готов и краснодарский «Сафари-парк», — уточняется в Telegram-канале оперштаба.

Замглавы региона обсудил с представителями центра потребности волонтёров в питании, моющих средствах, лекарствах и средствах индивидуальной защиты. Лузинов заверил, что активистам предоставят всё необходимое.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря МЧС РФ проинформировало, что сотрудникам ведомства осталось очистить от нефтепродуктов 54 километра береговой линии Чёрного моря в Анапе и Темрюкском районе Кубани. В министерстве отметили, что на месте работают более 6 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.

15 декабря два танкера, перевозивших мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов. Из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Вместе с тем глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

18 декабря стало известно, что устранением загрязнения после крушения танкеров занимаются волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта. К ликвидации последствий привлекли более 4 тыс. активистов.