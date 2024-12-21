В Британии заявили, что специалистов ПВО ВСУ будут отправлять в пехоту
Guardian: командование ВСУ приказало отправлять в пехоту специалистов ПВО
Лондон, 21 декабря, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) отдало приказ отправлять в пехоту на фронт специалистов в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на двух украинских бойцов.
Собеседники издания отметили, что, несмотря на недостаточную укомплектованность подразделений ПВО, генеральный штаб ВСУ приказал им направить бойцов в пехоту на линию соприкосновения.
«Ситуация достигла критического уровня, и мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона сможет функционировать должным образом», — рассказал один из бойцов.
Он уточнил, что отправленные на фронт специалисты были хорошо подготовлены в области обеспечения противовоздушной обороны, а некоторые из них даже проходили обучение в западных странах. Один из бойцов также отметил, что отправка на фронт используется как наказание для неугодных военнослужащих.
Как передавало ИА Регнум, 21 декабря военнослужащий 114-й бригады ВСУ в беседе с британской газетой The Guardian заявил, что лишь 24 человека из 90 новобранцев, поступивших в бригаду, были боеспособными. Остальные, по его словам, оказались старыми, больными или алкоголиками.
10 декабря украинская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, заявила, что темпы мобилизации в ряды украинской армии не могут покрыть потери, которые войска несут на фронте. По информации журналистов, средний возраст бойцов ВСУ сейчас составляет 40 лет.