Лондон, 21 декабря, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) отдало приказ отправлять в пехоту на фронт специалистов в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на двух украинских бойцов.

Petro Poroshenko/Global Look Press

Собеседники издания отметили, что, несмотря на недостаточную укомплектованность подразделений ПВО, генеральный штаб ВСУ приказал им направить бойцов в пехоту на линию соприкосновения.

«Ситуация достигла критического уровня, и мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона сможет функционировать должным образом», — рассказал один из бойцов.

Он уточнил, что отправленные на фронт специалисты были хорошо подготовлены в области обеспечения противовоздушной обороны, а некоторые из них даже проходили обучение в западных странах. Один из бойцов также отметил, что отправка на фронт используется как наказание для неугодных военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря военнослужащий 114-й бригады ВСУ в беседе с британской газетой The Guardian заявил, что лишь 24 человека из 90 новобранцев, поступивших в бригаду, были боеспособными. Остальные, по его словам, оказались старыми, больными или алкоголиками.

10 декабря украинская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, заявила, что темпы мобилизации в ряды украинской армии не могут покрыть потери, которые войска несут на фронте. По информации журналистов, средний возраст бойцов ВСУ сейчас составляет 40 лет.