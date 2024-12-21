Москва, 21 декабря, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России поразили объекты энергетики на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК), сообщило 21 декабря Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

16 декабря глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВСУ во многом утратили способность производить вооружение, технику и боеприпасы. Министр отметил, что противник вынужден перейти к обороне и задействовать резервы, так как укомплектованность их подразделений на переднем крае не более 45-50%.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря российские военные нанесли высокоточным оружием большой дальности массированный удар по целям в Киеве и успешно поразили их. Атака стала ответом на ракетный удар ВСУ по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области.

Целями группового удара по Киеву стали пункт управления Службы безопасности Украины и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха».

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