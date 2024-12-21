Почти во всех домах в Рыльске восстановили отопление
Власти пообещали вернуть отопление во все дома в Рыльске до вечера 21 декабря
Рыльск, Курская область, 21 декабря, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Тепло вернулось практически во все жилые дома, оставшиеся без отопления из-за повреждения теплотрассы после атаки украинских беспилотников. Об этом 21 декабря сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«По состоянию на 14 часов отопление восстановлено практически во всех домах (в 86 из 88)», ― написал врио главы региона в Telegram-канале.
По его словам, подключение теплоносителя в два оставшихся дома специалисты должны завершить до вечера сегодняшнего дня.
«Закрыли тепловой контур в большинстве домов, где взрывной волной были выбиты окна. Осталось два дома, где работы продолжаются. В ближайшие дни во всех этих квартирах установим новые стеклопакеты», ― добавил Хинштейн.
Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Рыльске зафиксировали около 15 прилётов. Во время атаки ВСУ российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.
В тот же день Хинштейн провёл заседание оперативного штаба. Он сообщил, что всего травмы получили 12 человек, девять находятся в областной больнице, у восьми из них лёгкие травмы, у одного — средней тяжести. Пять человек погибли, детей среди них нет.
По его словам, пять многоквартирных и несколько частных домов получили повреждения, выбиты окна, сгорели не менее 15 автомобилей. В здании педагогического колледжа потушили пожар. В результате обстрела со стороны ВСУ была приостановлена подача тепла в 88 жилых домах.
Врио главы региона добавил, что правительство области окажет всем пострадавшим необходимую помощь, оперативный штаб будет работать в Рыльске до наведения порядка в городе.
Хинштейн также заявил, что ракетным обстрелом Рыльска киевский режим продемонстрировал свою преступную сущность. Он отметил, что в результате обстрела были повреждены объекты не просто социальной инфраструктуры, а объекты, предназначенные для детей, школьников, учащихся. В их числе школа, колледж, Дом культуры, ЗАГС.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 20 декабря заявил, что Россия без промедления ответит на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по Рыльску.