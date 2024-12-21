Рыльск, Курская область, 21 декабря, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Тепло вернулось практически во все жилые дома, оставшиеся без отопления из-за повреждения теплотрассы после атаки украинских беспилотников. Об этом 21 декабря сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«По состоянию на 14 часов отопление восстановлено практически во всех домах (в 86 из 88)», ― написал врио главы региона в Telegram-канале.

По его словам, подключение теплоносителя в два оставшихся дома специалисты должны завершить до вечера сегодняшнего дня.

«Закрыли тепловой контур в большинстве домов, где взрывной волной были выбиты окна. Осталось два дома, где работы продолжаются. В ближайшие дни во всех этих квартирах установим новые стеклопакеты», ― добавил Хинштейн.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Рыльске зафиксировали около 15 прилётов. Во время атаки ВСУ российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

В тот же день Хинштейн провёл заседание оперативного штаба. Он сообщил, что всего травмы получили 12 человек, девять находятся в областной больнице, у восьми из них лёгкие травмы, у одного — средней тяжести. Пять человек погибли, детей среди них нет.

По его словам, пять многоквартирных и несколько частных домов получили повреждения, выбиты окна, сгорели не менее 15 автомобилей. В здании педагогического колледжа потушили пожар. В результате обстрела со стороны ВСУ была приостановлена подача тепла в 88 жилых домах.

Врио главы региона добавил, что правительство области окажет всем пострадавшим необходимую помощь, оперативный штаб будет работать в Рыльске до наведения порядка в городе.

Хинштейн также заявил, что ракетным обстрелом Рыльска киевский режим продемонстрировал свою преступную сущность. Он отметил, что в результате обстрела были повреждены объекты не просто социальной инфраструктуры, а объекты, предназначенные для детей, школьников, учащихся. В их числе школа, колледж, Дом культуры, ЗАГС.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 20 декабря заявил, что Россия без промедления ответит на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по Рыльску.