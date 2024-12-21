Курск, 21 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Пять многоэтажных многоквартирных домов (МКД) были повреждены в Рыльске (Курская область) в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 21 декабря сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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«Уточнили количество пострадавших домов: повреждены 5 малоэтажных МКД (4 — частично, 1 не подлежит восстановлению) и 11 частных домов (только 1 разрушен). Комиссия уже завершила обход пострадавших объектов и сделала заключение о степени повреждений», — написал он в своём Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что горожане, жильё которых было разрушено при атаке ВСУ, получат сертификаты. Жильцам повреждённых домов и квартир проведут ремонт или выплатят денежные компенсации.

Все семьи погибших получат выплату в размере 1,5 млн рублей. Также будут выплачены и компенсации раненым и пострадавшим: от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм, информировал врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Рыльске было зафиксировано около 15 прилётов. Во время атаки противника российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

В тот же день Хинштейн провёл заседание оперативного штаба. Он сообщил, что всего травмы получили 12 человек, девять находятся в областной больнице, у восьми из них лёгкие травмы, у одного — средней тяжести. Пять человек погибли, детей среди них нет.