Москва, 21 декабря, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин указал Западу на бесполезность его систем ПВО перед российским высокоточным оружием. Об этом независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич написал в статье для InfoBRICS.

РИА Новости

По его мнению, в распоряжении России есть непревзойдённый арсенал гиперзвукового оружия.

«Президент Путин не только насмехался над политическим Западом, но и послал очень чёткий сигнал — лучшие системы SAM/ABM НАТО не идут ни в какое сравнение с российским гиперзвуковым оружием, которые обладают меньшими возможностями, чем «Орешник», — отметил Боснич в публикации от 20 декабря.

Как передавало ИА Регнум, о первом боевом применении новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Путин сообщил 21 ноября в обращении к российским гражданам и военнослужащим. Он заявил, что ВС РФ нанесли удар «Орешником» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на неудачную попытку украинских сил атаковать с помощью дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области. На коллегии Минобороны 16 декабря глава государства отметил, что серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» начнётся в ближайшее время.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин предложил сомневающимся в мощности «Орешника» убедить Запад и США провести «высокотехнологичную дуэль XXI века». По его словам, Россия готова в качестве эксперимента нанести удар по какому-нибудь объекту, вокруг которого сосредоточат все силы ПРО и ПВО.

Ранее российский лидер заявлял, что ни у кого нет шансов сбить ракету «Орешник», дальность которой достигает 5,5 тыс. км, а скорость — десяти Махов, то есть 2,5–3 км/с.

Путин также отмечал, что «Орешник» способен поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. Вместе с тем этот комплекс не является оружием массового поражения, так как высокоточный и не несёт ядерного заряда.