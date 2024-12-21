Финляндия, 21 декабря, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Граница Финляндии с Россией остаётся закрытой. Об этом 21 декабря перед саммитом лидеров Северной и Южной Европы в Лапландии заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

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«Восточная граница закрыта до дальнейшего уведомления, и мы не можем её открыть, пока не найдём способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов», ― пояснил глава финского правительства.

По его словам, сейчас такого взаимопонимания нет. Орпо добавил, что Финляндия может открыть границу, только если Россия не направит в страну мигрантов без надлежащих документов.

При этом Москва неоднократно отмечала, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а переходом пользуются только те, кто имеет на это законное право.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким решением власти Финляндии отгораживают страну не только от России, но и от мирового сообщества. Они также портят жизнь собственному населению.

Депутат парламента Финляндии и председатель комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен на встрече с представителями «Александровского общества» в ноябре 2024 года поддержал их призыв открыть границу с Россией. Но вскоре он извинился за свои слова, назвав их необдуманными, и подал в отставку.

Финские правозащитники 30 ноября провели в центре Хельсинки акцию в поддержку открытия границы с Россией. Они призвали власти открыть КПП на востоке страны и осудили заявления членов финского правительства об угрозах безопасности из-за наплыва беженцев.

Власти Финляндии допустили, что в рамках эксперимента, возможно, откроют контрольно-пропускной пункт на границе с Россией в зимний период, не предупреждая об этом заранее.