Казань, 21 декабря, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Громкие звуки взрывов в Казани раздались из-за испытаний на Пороховом заводе. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов города.

Егор Алеев / ТАСС

«Уважаемые жители, из-за испытаний на Пороховом заводе в городе слышны громкие хлопки», — отмечается в Telegram-канале.

В сообщении уточнятся, что речь идёт о плановых работах, которые продлятся до 16:00 по местному времени (совпадает с мск).

Как сообщало ИА Регнум, ранее Казань подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего было зафиксировано восемь прилётов. В результате атаки получил повреждения элемент здания одного из ЖК. По оперативным сведениям, никто не пострадал.

В целях безопасности в Казани провели выборочную эвакуацию школ. Власти также отменили массовые мероприятия в республике 21 и 22 декабря.

Жителям Казани в случае действия сигнала тревоги рекомендовали спускаться на первые этажи или в подвалы зданий. Также их попросили не выходить в сторону тех мест, откуда был слышен хлопок.