Казань, 21 декабря, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Открытое горение в жилом комплексе «Лазурные небеса» в Казани, начавшееся после атаки дрона, было ликвидировано. Об этом сообщил журналистам сотрудник МЧС на месте происшествия.

Владимир Крайнов/ТАСС

«Открытое горение ликвидировано. Ведутся работы по разборке строительных конструкций», — отметил представитель ведомства.

Как передавало ИА Регнум, утром 21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников. В городе зафиксировали восемь прилётов, в том числе шесть — по жилым домам. В Советском, Кировском и Приволжском районах вспыхнули пожары. В связи с атакой развёрнут оперативный штаб, подготовлены места для временного проживания людей. Школы выборочно эвакуированы, меры безопасности приняты на предприятиях.

При налёте БПЛА, сообщили власти, пострадавших нет. Один из беспилотников, направленных на Татарстан, пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели.

В целях безопасности власти республики отменили все массовые мероприятия в выходные дни 21 и 22 декабря. Жителей Казани попросили в случае действия сигнала тревоги спуститься на первые этажи или в подвалы зданий.

В Telegram-канале Baza сообщили, что семья, в чью квартиру в казанском ЖК «Лазурные небеса» влетел беспилотник, успела покинуть её сразу после первого взрыва. По информации канала, в квартире живёт семья с двумя детьми 6 и 14 лет, которые в этот день были у бабушки. В квартире находились мужчина, 40-летняя женщина и кот.