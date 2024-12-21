Москва, 21 декабря, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Злоумышленники начали красть Telegram-аккаунты россиян, рассылая фальшивые предложения о работе. Те, кто откликнулись, попадают на мошеннические сайты и могут лишиться денег, рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F. A. С. С. T. Евгений Егоров 21 декабря «РИА Новости».

Александр Казаков/Известия

«Цель большинства мошеннических схем — кража денежных средств. Этот сценарий не является исключением», — пояснил эксперт.

По его словам, начинают мошенники с массовой рассылки сообщений о вакансиях, пользуясь контактами из украденных баз данных. Затем создают для откликнувшихся учётные записи на мошенническом сайте и после авторизации предлагают им выполнить задания.

Это нужно якобы для пополнения внутреннего счёта пользователя. Однако для вывода заработанных средств от него потребуют заплатить комиссию или ввести данные банковской карты.

Егоров отметил, что сообщения рассылаются от имени известных компаний, например HeadHunter и Baikal Shared Scooter Company Limited. В одном случае потенциальным жертвам предлагают дистанционно проверять «состояние оборудования скутера» за 90-150 тыс. рублей в месяц, в другом — удалённо работать по 10-20 минут в день и получить $5 после регистрации.

В прошлом году пользователи Telegram получили спам-рассылку с предложением заработать до 8,5 тыс. рублей в день, продвигая косметику известной торговой сети. Тех, кто заинтересовался, сначала попросили пополнить баланс своего аккаунта на сайте. Ещё один сценарий связан с «приёмом» на удалённую работу в качестве оператора такси. Жертв также убеждали открыть счёт с помощью первоначального взноса, а для правдоподобности на их экранах появлялось фальшивое распределение заказов, рассказал он.

Истории с трудоустройством или заработком нужны мошенникам не только для кражи денег со счетов, но и для распространения вредоносных программ и фейковых приложений, привлечения трафика на мошеннические и фишинговые ресурсы, объяснил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МВД России предупредило о мошенниках, которые применяют фейковые приложения — трекеры, запускающие на устройстве жертвы банковский троян Mamont. Для этого злоумышленники создают сайты несуществующих магазинов с выгодными ценами, а затем предлагают потенциальным жертвам оплатить оформленный заказ в момент получения.

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, призвал граждан прекращать телефонный разговор с незнакомцами сразу же, как только речь заходит о деньгах. Он также выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам.