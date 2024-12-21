Очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ «Форт» на северо-востоке Москвы
Москва, 21 декабря, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Очевидцы сообщают о звуках стрельбы в торговом центре «Форт» на северо-востоке Москвы, передаёт в субботу, 21 декабря, Telegram-канал Baza.
По этим данным, посетители ТЦ самостоятельно эвакуировались из здания, а на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.
Издание опубликовало кадры, на которых видно, что десятки людей стоят рядом со зданием торгового центра.
Официальной информации о происшествии не поступало.
Как передавало ИА Регнум 7 декабря, в Красногорске Московской области в ресторане Euphoria произошла стрельба, в результате которой были ранены три человека. Пострадавшие получили огнестрельные ранения бедра и поясницы.
В ноябре на Большой Никитской улице в центре Москвы между несколькими мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого они применили, предположительно, травматическое оружие. Один из участников инцидента получил огнестрельное ранение в область бедра. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
В октябре драка со стрельбой произошла возле ТЦ «Мега» в подмосковных Химках. Двое молодых людей подрались с 34-летним мужчиной. В ходе потасовки его ранили из пневматического пистолета. Полиция начала проверку по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».