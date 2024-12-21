Москва, 21 декабря, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Очевидцы сообщают о звуках стрельбы в торговом центре «Форт» на северо-востоке Москвы, передаёт в субботу, 21 декабря, Telegram-канал Baza.

Кадр из видео

По этим данным, посетители ТЦ самостоятельно эвакуировались из здания, а на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

Издание опубликовало кадры, на которых видно, что десятки людей стоят рядом со зданием торгового центра.

Официальной информации о происшествии не поступало.

Как передавало ИА Регнум 7 декабря, в Красногорске Московской области в ресторане Euphoria произошла стрельба, в результате которой были ранены три человека. Пострадавшие получили огнестрельные ранения бедра и поясницы.

В ноябре на Большой Никитской улице в центре Москвы между несколькими мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого они применили, предположительно, травматическое оружие. Один из участников инцидента получил огнестрельное ранение в область бедра. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

В октябре драка со стрельбой произошла возле ТЦ «Мега» в подмосковных Химках. Двое молодых людей подрались с 34-летним мужчиной. В ходе потасовки его ранили из пневматического пистолета. Полиция начала проверку по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».