Москва, 21 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Попавший в российский плен боец ВСУ Евгений Годунко рассказал, что вступил в ряды украинской армии добровольцем, рассчитывая отсидеться в тылу, однако был отправлен в Волчанск Харьковской области, где он и попал в плен. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Годунко добровольно вступил в ВСУ в мае 2022 года.

«Взял отношение в тыловую часть, чтобы в боевую не попасть. Водителем был, ездил на водовозке на ГАЗ-66. Но меня перевели в 57-ю бригаду. Со мной были почти все мобилизованные. Я не знал там ни одного контрактника», — рассказал Годунко.

Подразделение, в котором служил Годунко, переместили в Волчанск, где бойцы оставались в течение недели, сообщил пленный. Они находились в полуразрушенном здании, пока туда не была заброшена противотанковая мина. Годунко заявил, что выжил только он сам, а тела остальных, по его мнению, по-прежнему находятся под завалами.

«Меня выбросило. Перебита была рука. Я вышел, увидел кучу дронов. Я не знал, наши они или не наши. Закурил, поднял руку. И меня ваш дрон провел к вам», — рассказал Годунко.

Он добавил, что, дойдя до расположения подразделений группировки ВС РФ «Север», сдался в плен.

Как передавало ИА Регнум, ранее пленный боец ВСУ Александр Терези рассказал, как его вместе с другими военными обманули украинские командиры при отступлении в Курской области. Командование уверяло бойцов, что в скором времени на их позицию должна была приехать бригада, чтобы вывести их, однако никто не приехал, и военные пытались отступить самостоятельно.

Ещё один попавший в плен военнослужащий ВСУ Дмитрий Вербицкий ранее рассказал журналистам, что украинское командование приказало своим подразделениям, укомплектованным бывшими заключёнными, расстреливать мирных жителей Курской области.