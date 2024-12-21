Москва, 21 декабря, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Россиянам назвали десять банковских вкладов со ставкой до 30% годовых. Данный перечень составил РБК.

Дарья Антонова ИА Регнум

Так, «Промсвязьбанк» предлагает «Народный вклад» со ставкой 30%. Сумма открытия начинается от 50 тыс. рублей. Клиенты банка могут открыть вклад на 91, 181 или 367 дней. «Транскапиталбанк» при вложении суммы от 300 тыс. рублей до 1,5 млн рублей предлагает депозит со ставкой 26%. Срок хранения средств на нём — один месяц.

«Экспобанк» предлагает вклад «Выбери меня» при вложении от 30 тыс. рублей, если открыть в интернет-банке и 100 тыс. рублей — в офисах банка. Ставка данного вклада составляет 25,1% годовых, на соответствующих условиях можно заключить договор сроком на три года.

Банк «ДОМ.РФ» предлагает программу «Надёжный промо» со ставкой 25%, где сумма вложений начинается от 10 тыс. рублей. При этом клиент должен впервые открывать вклад на «Финуслугах».

Клиентам «Альфа-Банка» предлагается вклад «Альфа‑Вклад для новых денег» со ставкой 25%. Минимальный размер вложений — 50 тыс. рублей. Вклад доступен на срок один, полтора, два и три года.

Банк «Уралсиб» позволяет открыть вклад «Доход» сроком на три года со ставкой 25%. Минимальная сумма вложений — тысяча рублей при открытии вклада в интернет-банке и 100 тыс. рублей — в отделении банка. «Первоуральскбанк» — 24,6% годовых при минимальном вложении от 100 тыс. рублей. Срок хранения средств — полгода.

«ВТБ Банк» предлагает «ВТБ-Вклад» со ставкой 24% годовых и суммой вложений от 10 тыс. рублей до 15 млн рублей. Договор можно заключить сроком на полгода и год. Клиенты Газпромбанка могут открыть вклад «Новые деньги» также со ставкой 24%. Минимальный размер вложений составляет 15 тыс. рублей, максимальный — 10 млн рублей. Срок хранения средств — четыре и шесть месяцев.

Как передавало ИА Регнум, Банк России 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4% в 2026 году.

Заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния 29 ноября заявил, что российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам. Он отметил, что банки привлекают депозиты только ради того, чтобы выдавать кредиты, поэтому их процентный доход по депозиту всегда обеспечен активом с другой стороны в виде выданного кредита либо купленных каких-либо ценных бумаг.