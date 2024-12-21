Москва, 21 декабря, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Военно-морской флот России принял в свой состав новейший малый ракетный корабль (МРК) «Туча», сообщили 21 декабря в Министерстве обороны (МО) РФ.

Егор Алеев/ТАСС

«В Каспийске в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии состоялась торжественная церемония приёма в состав Военно-морского флота (ВМФ) России малого ракетного корабля (МРК) «Туча» проекта 22 800», — отметили в департаменте массовых коммуникаций и информации МО.

Мероприятие прошло под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина. От имени главкома Военно-морского флота адмирала Александра Моисеева он выразил благодарность коллективу Зеленодольского судостроительного завода, на котором был построен корабль.

В торжественной церемонии также участвовали гендиректор этого предприятия Александр Филиппов, глава АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов и командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Олег Зверев. МРК «Туча» зачислили в состав Черноморского флота РФ.

Он является четвёртым по счёту построенным кораблём проекта 22 800 «Каракурт». Строительство «Тучи» началось в феврале 2019 года. Он был спущен на воду в июне 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября Александр Моисеев в поздравлении с Днём Каспийской флотилии заявил, что в состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения. Он отметил, что обновление позволит ВМФ выполнять свои функции на должном уровне. Кроме этого, по словам адмирала, флотилия также обзаведётся комплексной и самодостаточной системой базирования.

В январе заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов проинформировал, что в ВМФ РФ в 2024 году поступит 12 надводных кораблей и четыре подводные лодки. Он подчеркивал, что флоту практически каждый месяц передаётся новое судно, при этом уровень импортозамещения при их строительстве составляет 100%, и санкции не могут помешать работе.

В конце августа стало известно, что в состав ВМФ России приняли новый малый ракетный корабль проекта 22 800 «Амур». Он способен нести крылатые ракеты «Калибр-НК».