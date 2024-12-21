* экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Варшава, 21 декабря, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины должны убрать флаги националистической Украинской повстанческой армии (УПА; экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) с бронемашин, которые Варшава передала Киеву. Об этом 21 декабря заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Global Look Press

«Флаги УПА на бронетранспортёрах Rosomak, поставленных Польшей украинской армии, — это провокация, которой не должно быть», ― написал глава оборонного ведомства в соцсети Х.

Он добавил, что уже связался с украинским посольством в Польше, приказал вмешаться и донести до Киева позицию Варшавы.

Ранее видео с флагом националистической армии появилось в Сети. На кадрах колонна военных машин ВСУ, и на первой из них виден чёрно-красный флаг.

Как передавало ИА Регнум, ранее неоднократно замечалось появление нацистской символики, используемой военными украинской армии. Так, 15 августа в Сети появились кадры с украинскими бойцами, которые, старательно имитируя немецкий акцент, издеваются над пожилым мужчиной. При это киевские боевики в этот момент были в нацистских касках.

Кроме того, бойцы группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) наносили татуировки с символикой неонацистов и украинских националистов. В это же время в западных СМИ чаще стали появляться кадры, на которых видна нацистская символика на бойцах ВСУ и на их технике.

В конце августа Национальный банк Украины выпустил банкноты номиналом 500 и 1000 гривен с нацистским лозунгом, который произносили члены ОУН (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) ― УПА. Комментируя ввод в обращение этих банкнот, глава НБУ Андрей Пышный назвал их символами украинского государства.

Экс-советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Алексей Арестович (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в октябре опубликовал в соцсети фото украинской семьи, на котором была замечена свастика.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 сентября заявил, что мировое сообщество должно признать, что на Украине не могут воевать подразделения, использующие нацистскую символику.