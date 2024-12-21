Казань, 21 декабря, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Семья, в чью квартиру в казанском ЖК влетел беспилотник, успела покинуть её сразу после первого взрыва. Об этом сообщил 21 декабря Telegram-канал Baza.

Кадр из видео

По информации канала, в квартире живёт семья с двумя детьми 6 и 14 лет, которые в этот день были у бабушки. В квартире находились мужчина, 40-летняя женщина и кот.

Пара услышала хлопок, когда по жилищному комплексу «Лазурные небеса» попал первый дрон. Это было около 7:50, а примерно через 25 минут в доме сработала сигнализация. В этот момент супруги уже спускались на улицу, чтобы уехать.

«Если бы они промедлили или остались дома, то спасти бы их не удалось — второй БПЛА попал точно в квартиру», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников. В городе зафиксировали восемь прилётов, в том числе шесть — по жилым домам. В Советском, Кировском и Приволжском районах вспыхнули пожары. В связи с атакой развёрнут оперативный штаб, подготовлены места для временного проживания людей. Школы выборочно эвакуированы, меры безопасности приняты на предприятиях.

При налёте БПЛА, сообщили власти, пострадавших нет. Один из беспилотников, направленных на Татарстан, пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели.

В целях безопасности власти республики отменили все массовые мероприятия в выходные дни 21 и 22 декабря. Жителей Казани попросили в случае действия сигнала тревоги спуститься на первые этажи или в подвалы зданий.