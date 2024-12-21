Берлин, 21 декабря, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В министерстве обороны Германии исключили отправку войск на Украину до завершения конфликта. Об этом заявил глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус в беседе с Funke.

Global Look Press

«Я хочу прояснить одну вещь: пока война не закончится, на украинской земле не будет немецких солдат. Но ясно одно: Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика Европы, не сможет стоять в стороне», — отметил он.

При этом Писториус уточнил, что не исключает возможность рассмотрения этого вопроса в случае прекращения огня. По его словам, важно понимать, будет ли это линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой необходимо будет обеспечивать мир.

Как передавало ИА Регнум, пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в конце ноября информировало, что Запад намерен развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент, чтобы поделить страну между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Предполагаемая численность контингента — около 100 тыс. человек.

21 декабря премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос отправки миротворческого контингента на территорию Украины можно будет поднимать только после установления перемирия и достижения соглашения между сторонами. Он также добавил, что Венгрия не поддержит отправку военных советников из стран Евросоюза в зону украинского конфликта, какие бы цели они ни преследовали, из-за риска эскалации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон, тогда как Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Он напомнил, что украинское руководство само себе запретило диалог с РФ, поэтому говорить о миротворцах явно преждевременно.