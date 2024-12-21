Москва, 21 декабря, 2024, 13:23 — ИА Регнум. В России возможно создание беспилотных грузовых поездов. Об этом заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Вполне возможно создание грузовых поездов, маневровых локомотивов. Они уже работают на наших железных дорогах, в пределах железнодорожных станций», — отметил он в беседе с ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре по трассе М11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, было запущено движение полностью беспилотных грузовых автомобилей. В новых грузовиках водительское место остаётся пустым, а контроль за действиями компьютера осуществляется оператором уже с пассажирского сиденья.

19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России необходимо кратно нарастить усилия в сфере разработки искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы достичь автономности в этом вопросе и противодействовать «ценностям» Запада.

Дипломат уточнила, что России нужно достигнуть в этой сфере как минимум автономности и самодостаточности, а в лучшем случае ей нужно создать условия использования таких моделей ИИ другими странами, желающими сохранить свою идентичность, а также уклад жизни и традиции.