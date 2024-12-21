Будапешт, 21 декабря, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Венгрия полагает, что санкции против России нужно полностью пересмотреть, причём как можно быстрее. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая 21 декабря на пресс-конференции в Будапеште.

Global Look Press

По его словам, Венгрия рассчитывает на отмену «терзающих Европу» антироссийских санкций после окончания конфликта на Украине. С отменой ограничений закончится период инфляции, экономика начнёт «выправляться».

«Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объёме отменить», — подчеркнул Орбан.

Эту позицию, которую Венгрия отстаивает в европейских дискуссиях, пока разделяет «пара стран», а остальные, в том числе большие страны, не готовы к ней, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Орбан заявил лидерам Евросоюза, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций против России. Для продления санкций требуется единогласное решение 27 членов ЕС, проголосовать они должны до конца января 2025 года.

16 декабря главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. Он включил в себя ограничения в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов. В список персональных санкций добавили компании из России, а также из Китая и КНДР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала незаконным 15-й пакет антироссийских санкций ЕС, угрожающим международной энергетической безопасности. Ответные шаги РФ на данные нелегитимные ограничения не заставят себя долго ждать, подчеркнула дипломат.