Киев, 21 декабря, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак вчистую проиграли президенту России Владимиру Путину после того, как у них сдали нервы, и они позволили себе перейти на оскорбления. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

ТАСС/EPA

«Переход Зеленского и Ермака на ненормативную лексику красноречиво показывает, что Путин обыграл их вчистую. В своё время украинские пропагандисты запустили клише о том, что у них война с президентом РФ до «кто первый моргнёт». Реакция Зеленского и Ермака говорит о том, что они не только моргнули, но и получили нервный тик», — говорится в заявлении.

Медведчук уточнил, что слова Путина о технологической дуэли с «Орешником» вызвали столь бурную реакцию в Киеве, потому что там осознают, что российский лидер абсолютно прав.

«Главная проблема Зеленского и Ермака в том, что Владимир Путин выкинул их и из переговорного процесса, поскольку они оба утратили легитимность. Таким образом, Владимир Путин послал Зеленского на выборы. А Зеленский лучше всех знает, что любые выборы он проиграет», — добавил политик.

Медведчук также отметил, что даже если избранный президент США Дональд Трамп включит Зеленского в переговорный процесс, то глава киевского режима не подойдёт по дресс-коду для встречи высокого уровня. Поэтому, по словам председателя, Зеленскому придётся смириться с тем, что для его режима украинский конфликт не закончится ничем хорошим.

Как передавало ИА Регнум, хамские и резкие высказывания руководителя киевского режима, которые он допускает в последнее время в адрес мировых лидеров, связаны с нервами, перегрузкой и неустойчивым эмоциональным состоянием, отметил 19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

11 декабря Зеленский также нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за телефонный разговор с Путиным. Российский лидер изложил свои оценки развития ситуации по Украине, указав на деструктивность линии киевского режима, который полностью исключает возможность мирного урегулирования конфликта.