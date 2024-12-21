Казань, 21 декабря, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин по поручению главы республики Рустама Минниханова в субботу, 21 декабря, выехал к 37-этажному жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани.

Максим Платонов / РИА Новости

Ранее сообщалось о попадании беспилотников ВСУ в здания комплекса.

«Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] в регулярном режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы», — сообщила ТАСС пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов атаковали жилой массив, ещё один из беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели.

Министерство обороны России проинформировало, что для атаки на гражданские объекты в Казани киевский режим применил беспилотники, которые запустил в три волны с разных направлений. Прилёты фиксировались в период с 07:40 до 09:20 мск (совпадает с местным временем).

В целях безопасности в Казани провели выборочную эвакуацию школ. Учащихся проводили в укрытия. Власти также отменили массовые мероприятия в республике 21 и 22 декабря. Аэропорт Казани ограничил приём и отправку рейсов.

О пострадавших не сообщалось. В Казани развёрнут оперативный штаб, организованы места временного размещения и горячего питания. Минниханов подчеркнул, что ВСУ целенаправленно наносили удары по жилым домам.